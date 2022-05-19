Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı - Son Dakika
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Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı

19.05.2022 00:08

Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı Polisin dereye uçmaktan son anda kurtulan alkollü sürücüsüyle imtihanı Otomobille ırmağa uçmaktan çamura saplanarak kurtuldular Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprü altında ırmağa uçmaktan çamura saplanarak...

Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı

Polisin dereye uçmaktan son anda kurtulan alkollü sürücüsüyle imtihanı

Otomobille ırmağa uçmaktan çamura saplanarak kurtuldular

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprü altında ırmağa uçmaktan çamura saplanarak kurtulan otomobilin yanında bulunan 2 kişi trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol sebebiyle ayakta durmakta zorlanan iki kişiden biri polise otomobille attığı driftleri ve alkollü halde otomobilini nasıl unutup yedi eminden aldığın anlatırken aracı kendilerinin kullanmadığını, aracı kullanan kişinin işyerine müşterisi geldiği için kendilerini bırakıp gittiğini söyledi.

Zeynel Şenol Köprüsü altında bir otomobilin, çamura saplandığı, aracı kullanan ve alkollü olduğu belirtilen kişilerin araçla birlikte ırmağa uçacağına dair gelen ihbar polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ırmağa düşmek üzereyken çamura saplanan otomobilin yanında koltukta oturan ve aldıkları alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan 2 kişi ile karşılaştı. Şahıslar, aracı kuaförlük yapan bir arkadaşlarının kullandığını, kendilerini bıraktıktan sonra müşterisinin gelmesi üzerine kendilerini bırakıp gittiğini, yarım saat geçmesine rağmen gelmediğini iddia etti.

"Drift yaparken arka tekeri koptu"

Aracı saplandığı yerden kendisinin çıkarabileceğini, ne var ki alkollü olduğu için bunu yapmadığını belirten İzzet T., "Otomobil benim eşime ait. Biz bununla çok maceralar yaşadık. Bir keresinde drift yaparken arka tekerleri koptu. Düşünebiliyor musunuz arka tekerleri koptu ve ben gidip yeniden taktırdım" dedi.

"Aracım saplandı"

Bir keresinde de otomobili işyerinin önüne kaldırıma park ettiğini, işyerinde alkol alıp sarhoş olunca unutup gittiğini belirten İzzet T., "Ayılınca otomobili aramaya çıktım. Her yere bakmama rağmen bulamadım. Komşularımızdan birisi trafiğin çektirdiğini söyleyince gidip yedieminden aldım. Özkan ile birlikte buraya gelince aracım saplandı ve yerinden oynatamadım. Tabi biraz da yalan var işin içinde. Aracı kullanan arkadaş bayan kuaförü. Telefon geldi müşterisi çıktı ve bizi bırakıp gitti. Biz de burada kala kaldık" dedi.

İki kafadar, otomobilin buradan çıkabileceğini söyleyerek, otomobilin tekerlerinin saplandığı yerleri kazarken, polislerin de yardımına rağmen otomobili saplandığı yerden çıkarmayı başaramadı. Otomobil, çekici vasıtasıyla çıkarılıp olay yerine çağrılan araç sahibi olan İzzet T.'ni eşine teslim edildi.

Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı
Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı
Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı
Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı

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Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı
Kaynak: İHA

Manavgat, Otomobil, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü halde çamura saplanan otomobil sürücüsü, drift maceralarını böyle anlattı - Son Dakika


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