Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler - Son Dakika

Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler

08.02.2021 07:00

Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler Kısıtlamada alkollü yakalandı tavırları 'Pes' dedirtti Bursa'da kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekiplerini alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu.

Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler

Kısıtlamada alkollü yakalandı tavırları 'Pes' dedirtti

BURSA - Bursa'da kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekiplerini alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu. Sürücü ve arkadaşı basın mensuplarına zor anlar yaşatırken, tavırları "pes" dedirtti. Sürücü uzun süre polise direnirken, arkadaşı kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 9616 plakalı aracı durdurdu. Hal ve hareketlerinde şüphelenen polis ekipleri araçta bulunan sürücü Muhammet Y., Eren Başer Ç., ve Elif A., araçtan indirdi. Araçtan inen Muhammet Y'ye polis ekipleri alkol testi yapmak istedi. Bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Muhammet Y'nin 98 promil akollü olduğu ortaya çıktı.

Basın mensuplarına saldırdı, ardından pişkin hareketler yaptı

Eren Başer Ç ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Ardından da pişkin harekeleri pes dedirtti

Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Eren Başer Ç., basın mensuplarından sigara istedikten sonra çekmeyin diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise tepkileri ve gazetecilere olan tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Alkollü araç kullanma 12 bin TL cezaya bedel oldu

Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Muhammet Y'nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi. Ayrıca Muhammet Y.'ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.

Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler
Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler
Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler
Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler

Türk Lirası, Çamlıca, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler - Son Dakika


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