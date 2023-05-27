Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası - Son Dakika
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Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası

Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası

27.05.2023 16:13

Sosyal medyada alkollü içecek markalarını takip etmek isteyen birçok kullanıcı bir uyarı yazısıyla karşılaştı. Konu kısa sürede gündem oldu.

Türkiye üzerinden giriş yapan Twitter ve Instagram kullanıcıları, alkollü içecek firmalarına takip etme talebi gönderemediklerini fark etti. Twitter üzerinden gönderilen takip talepleri geri çevriliyor.

Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası

Durum sosyal medyada ve birçok haber sitesinde gündeme geldi. Ünlü gazeteciler dahi markalara olan erişim engelini yadırgayan köşe yazıları yazdı.

Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası

Anahtar kelimelerle konuyu araştırdığımızda konunun yıllar önce alkollü içeceklerin reklam mevzuatı içindeki markaların kendileri adına korudukları kısıtlamalar olduğu göze çarptı.

Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası

Yayınlanan mevzuatta "Alkollü içkilerin adını veya markasını içeren alan/alt alan adı kullanılmak suretiyle bu ürünlerin reklam ve tanıtımına yönelik olarak internet sitesi açılamaz. Ancak Türkiye'de faaliyette bulunan alkollü içki üreticisi firmalar ihracat amacıyla, ülke içinden erişimini engellemeleri koşuluyla, ürettikleri ürünlerin yurt dışına yönelik reklam ve tanıtımını internet siteleri vasıtasıyla yapabilirler" ifadesi yer alıyor.

O yüzden bu yeni bir olay değil ve devletin doğrudan içerdiği bir erişim yasağı değil. 2013 yılından beri var olan bir yönetim.

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Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü içecek markalarına Twitter'da takip engelinin güncel olduğu iddiası - Son Dakika


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