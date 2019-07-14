Son Dakika Haberleri: Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

3 saat önce

Korkuteli'den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Korkuteli'den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Elmalı-Korkuteli karayolu Öküzgözü mevkisinde saat 06.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli'den Elmalı istikametine giden D.E. kontrolündeki 35 AHD 610 plakalı alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan tırdan yaralı kurtulan D.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazada tırın dorsesinde bulunan kasalar ve şişeler yola savruldu. - ANTALYA
Korkuteli, Antalya, Elmalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada yaralanan küçük kızın 'baba' feryadı yürek dağladı 70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti Anne ve kızı, eski gelinlerini döverek hastanelik etti Kötü koku gelen eve giren polisler, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ceset buldular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]