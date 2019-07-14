Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
3 saat önce
Korkuteli'den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Korkuteli Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
'den Elmalı
istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Antalya
'nın Elmalı-Korkuteli karayolu Öküzgözü mevkisinde saat 06.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli'den Elmalı istikametine giden D.E. kontrolündeki 35 AHD 610 plakalı alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan tırdan yaralı kurtulan D.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazada tırın dorsesinde bulunan kasalar ve şişeler yola savruldu. - ANTALYA
Kazada yaralanan küçük kızın 'baba' feryadı yürek dağladı 70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti Anne ve kızı, eski gelinlerini döverek hastanelik etti Kötü koku gelen eve giren polisler, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ceset buldular