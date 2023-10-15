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Alkollü İki Arkadaş Birbirlerini Bıçakladıktan Sonra Alışveriş Yaptı - Son Dakika

Alkollü İki Arkadaş Birbirlerini Bıçakladıktan Sonra Alışveriş Yaptı

Son Güncelleme: 15.10.2023 10:21

Kağıthane'de arkadaş olduğu öğrenilen alkollü iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan iki arkadaş ardından hiçbir şey olmamış gibi o halde tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. Yaşananlar kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan iki arkadaş kol kola girerek olay yerinden ayrıldı.

Kağıthane'de arkadaş olduğu öğrenilen alkollü iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan iki arkadaş ardından hiçbir şey olmamış gibi o halde tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. Yaşananlar kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan iki arkadaş kol kola girerek olay yerinden ayrıldı.

Kağıthane Çeliktepe'de önceki ay meydana gelen olayda arkadaş olduğu öğrenilen iki şahıs, alkol aldıktan sonra tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birbirlerini bıçaklayıp alışveriş yaptılar

Ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak ilginç bir olay yaşandı. İki arkadaş birlikte yürüyerek sokakta bulunan bir tekel bayisine girdi. Üstleri kan içinde olan iki arkadaş buradan alışveriş yaptıktan sonra işyerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen iki arkadaş, birbirlerinden de şikayetçi olmayınca kol kola girip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan ilginç anlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü İki Arkadaş Birbirlerini Bıçakladıktan Sonra Alışveriş Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü İki Arkadaş Birbirlerini Bıçakladıktan Sonra Alışveriş Yaptı - Son Dakika
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