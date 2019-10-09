Son Dakika Haberleri: Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika Yerel Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdı

Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdı

50 dakika önce

Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdıMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi.

Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi. Aldığı aşırı alkolün etkisi ile anormal hareketler sergileyen İngiliz kadını çevredeki tanıdıkları üzerine kova ile su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Olay, ilçeye bağlı turistlik Turunç mahallesinde meydana geldi. Tatil için Marmaris'e gelen İngiliz kadın Turunç'ta eğlenmeye gitti. Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın sarhoş olup kendinden geçti. Alkolün etkisiyle garip hareketler sergileyen İngiliz kadın, kendini bir anda sokağa atıp dans etmeye başladı. Yarı çıplak vaziyette kendini yerden yere atan İngiliz kadının halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Alkollü turist bir ara yoldan geçen taksiyi durdurup garip hareketler yapınca taksi şoförü aracı geri alarak durumdan kurtulmaya çalıştı. Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmeyen İngiliz turistin ayılması için esnaf kovayla başına su dökse de çılgın kadını frenleyemediler. Bir süre sonra dans etmekten yorgun düşen İngiliz kadın otelinin yolunu tuttu.

Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdı

Marmaris, turist, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alp Navruz'dan Burak Özçivit'e yemek göndermesi: Hoş değil
Muğla'da peş peşe depremler! Panik yarattı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı Reyting rekortmeni dizi Kadın'ın 67. bölüm fragmanı yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:06:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü İngiliz turisti görenler neye uğradığını şaşırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]