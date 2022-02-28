Alkollü işletmedeki kontrolde bir şahsın üzerinde silah bulundu - Son Dakika
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Alkollü işletmedeki kontrolde bir şahsın üzerinde silah bulundu

28.02.2022 15:59
Alkollü işletmedeki kontrolde bir şahsın üzerinde silah bulundu

Eskişehir'deki alkollü bir işletmede yapılan kontrol esnasında bir kişinin üzerinde tabanca bulundu.

Eskişehir'deki alkollü bir işletmede yapılan kontrol esnasında bir kişinin üzerinde tabanca bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde faaliyet gösteren içkili bir işletmede inceleme yapıldı. İnceleme esnasında işletmede bulunan A.R.Y. isimli şüphelinin üzerinde taşıdığı 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, İnceleme, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü işletmedeki kontrolde bir şahsın üzerinde silah bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü işletmedeki kontrolde bir şahsın üzerinde silah bulundu - Son Dakika
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