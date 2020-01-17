Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı - Son Dakika

Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

6 saat önce

Adana'da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı.

Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı, System.String[]

Adana'da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın polis tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü.


Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra öfkeli kadın polis aracına bindirilerek Fatih Karakoluna götürüldü. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polis memuru yaşamına son verdi
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı Kolombiya'da evlenmekten vazgeçen damat, kaçırıldığı yalanıyla düğününe gitmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 12:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]