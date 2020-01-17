Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı - Son Dakika

Adana'da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın polis tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü.



Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra öfkeli kadın polis aracına bindirilerek Fatih Karakoluna götürüldü. - ADANA