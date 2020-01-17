ALKOLLÜ KADIN, HAMBURGECİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALKOLLÜ KADIN, HAMBURGECİNİN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika

ALKOLLÜ KADIN, HAMBURGECİNİN CAMLARINI KIRDI

11 dakika önce

ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

ALKOLLÜ KADIN, HAMBURGECİNİN CAMLARINI KIRDI, System.String[]

ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece gürültüyle uyanan vatandaşlar, pencereden dışarıya baktıklarında bir kadının hamburgercinin camlarını taş atarak kırdığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen kadını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının, hamburger restoranının sahibinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmeyen kadın ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polis aracındaki kadının görüntüsü

Kırılan camlardan görüntü

Kadının attığı taşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Çukurova, Sabah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:23 Kaynak: DHA
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