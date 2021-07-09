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Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten - Son Dakika

Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

09.07.2021 16:57

Denizli'de yaşanan olayda akan trafikte kendini araçların önüne atarak polisi çileden çıkaran alkollü kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten" dedi.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde alkollü olan E.C. isimli kadın, seyir halinde olan araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar uyarılara rağmen durmayan alkollü kadını 112'ye ihbar etti.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmesini istemeyen E.C., polisi ise adeta çileden çıkardı. Ayakta dahi durmakta zorluk çeken alkollü kadın, olay yerinden ayrılmak için elinden geleni yaptı. O esnada yoldan geçen bir tanıdığı genç kızı sakinleştirmek yoğun çaba sarf etti.

Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, vatandaşın verdiği kıyafeti giymedi

"YILLARDIR CİNSEL İÇERİKLİ FİLMİMİZİ ÇEKTİLER ZATEN"

Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, "Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm" dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı. Tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.'yi, polis ekipleri tutmakta zorluk çekerken, E.C. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten" dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı yarı çıplak kadına giydirmeye çalıştı.

Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.

Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Pamukkale, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten - Son Dakika


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