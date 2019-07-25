Son Dakika Haberleri: Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı
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Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı

1 saat önce

Tayvan'da alkollü bir kadın sürücü, otomobillere ve yayalara çarparak trafiği birbirine kattı.

Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı, System.String[]
Tayvan'da alkollü bir kadın sürücü, otomobillere ve yayalara çarparak trafiği birbirine kattı. Sürücü, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı, amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Taichung şehrinde meydana geldi.  Alkollü kadın sürücü, başka bir kadın sürücü ile tartışmasının ardından sinirlenip bulunduğu bölgede tur atmaya başladı. Öfkeli sürücü, otomobilini çevrede bulunan insanların üzerine sürmeye başladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, insanların, üzerlerine gelen otomobilden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Bölgede bulunan kişiler olay yerine gelen polise, "Neden ateş etmiyorsun?" diye sorarken, polisin harekete geçmediğini gören bir kişi, kadının durması için arabasının ön camına tuğla fırlattı. Daha sonra aracının lastiği patlayan kadın, mecburen durarak aracından indi. Polis tarafından yapılan muayenede, kadının yasal sınırın çok üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.


Tayvan, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
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