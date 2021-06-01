Alkollü kamyon sürücüsü otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı, araç hurdaya döndü - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücüsünün idaresinden çıkan kamyon otoban gişelerindeki beton bariyerlere çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Hendek ilçesi TEM Otoyolu girişindeki gişelerde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü V.K. idaresindeki 54 KV 204 plakalı Mercedes model kamyon, otoyol girişindeki gişelerde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç hızla gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA