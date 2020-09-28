Alkollü lokantalara sıkı denetim - Son Dakika

Malatya'da alkollü lokanta ruhsatlı iş yerleri denetlenerek, eksikleri olanlara ceza kesildi. 3 işyerinde toplamda 9 sigortasız işçi çalıştırıldığı görülürken, bir iş yerinde de çalışanın pozitif korona hastası olduğu tespit edildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, İl Tarım Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Battalgazi Zabıta Amirliğine bağlı personeller eşliğinde, Malatya merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı alkollü işletmeler üzerinde denetlemeler yapıldı. Yapılan denetimlerde, alkollü lokanta ruhsatlı toplamda 4 işyeri denetlendi. İşyerlerinde bulunan toplamda 137 şahsın GBT kontrolü yapıldı. İki işyerinde alkol sunum belgesinin mevcut olmadan alkol sunumu yapıldığı,3 işyerinde toplamda 9 sigortasız işçi çalıştırıldığı, 3 işyerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayarak Covid-19 tedbirleri kapsamında çıkan genelgeye aykırı davranıldığı ayrıca işyerinin birinde pozitif korona hastası şahsın bulunduğu, işyerinin birinde mesul müdür belgesi bulunmayan şahıs tarafından işletmecilik yapıldığı tespit edildi.

Sözü edilen alkollü işletmelerle ilgili gerekli tutanaklar tanzim edilerek, ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. - MALATYA