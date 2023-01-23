Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş etti - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş etti

23.01.2023 12:36

Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş ettiBURSA Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti.

Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş etti

BURSA Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "hani yok mu alkış diyerek" alkış isteyen maganda, vincin tepesinden afiyet olsun diye bağırıp bir de selamlama yaptı

Olay Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında meydana geldi. Bir çok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareketin üzerine diğer alkol alan kişiler vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.

Şarjörü boşalttığında "hani yok mu alkış" diye tekrar seslenen maganda alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o bölgede olan bir vatandaş yaşanan bu dehşete düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Olaya ilgili gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp alkış istedi Bursa mitinginde tartışma yaratan görüntü! Sinan Ateş pankartı açılmasına engel oldular Bursa mitinginde tartışma yaratan görüntü! Sinan Ateş pankartı açılmasına engel oldular 5 yıllık görme kaybı Bursa Şehir Hastanesi'nde son buldu 5 yıllık görme kaybı Bursa Şehir Hastanesi'nde son buldu

Kayapa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Beşiktaş maçı sonrası taraftarın canlı yayında duyulan sesi herkesi şok etti: Allah belanızı versin
12:25 AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım
12:20 Bir görüntü, iki detay! Binali Yıldırım küstü, Bakan Soylu dürterek uyardı
12:03 Ahmet Çakar'dan canlı yayında yıldız futbolcu için ağza alınmayacak sözler: Lan ne yapıyor bu!
12:01 Kırılan sıcaklık rekorlarına aldanmayın! İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi
11:59 Kaftancıoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler! İsim vermedi ama hedefinde Akşener var
11:44 Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
15:56 Bayraktar TB2'den bir başarı daha! 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi
11:33 Jorge Jesus'un çözmesi gereken sorun çok net! İşte Fenerbahçe'yi liderlikten eden sebep
11:33 Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi kent merkezine asılan "Yüreğin yetiyorsa" afişi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 13:15:54. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement