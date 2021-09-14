Alkollü mekanda adam, tartıştığı kadını darp etti - Son Dakika

Gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde içkili bir lokantada meydana gelen olayda, iddiaya göre lokantada bulunan Bahar S. (34) adlı kadın ile tartışan şüpheli A.Ş., kadını darbetti. Aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma düşüp bayılan kadına ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sedyeyle ambulansa bindirilen kadın önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli A.Ş. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.