Alkollü mekanlara denetim sürüyor - Son Dakika

Alkollü mekanlara denetim sürüyor

BURSA - Bursa İnegöl'de Emniyet ekipleri tarafından içkili restoranlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kurallara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara ceza kesildi.

Emniyet ekipleri tarafından dün gece İnegöl'ün farklı noktalarında faaliyette bulunan 5 Alkollü restoranta yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 2 bayan, işyerlerinde sigortasız olarak çalışan 7 şahıs, işyerlerinde konsomatris olarak çalışan 4 bayan ve kimlik bildiriminde bulunmayan 2 çalışan tespit edilirken, 8 şahsa maske takmadıkları için idari işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 2 işletmeyede masalarını sosyal mesafeye uygun düzenlemedikleri için tutanak tutuldu.