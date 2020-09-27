Alkollü mekanlara denetim sürüyor - Son Dakika

Alkollü mekanlara denetim sürüyor
BURSA - Bursa İnegöl'de Emniyet ekipleri tarafından içkili restoranlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kurallara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara ceza kesildi.
Emniyet ekipleri tarafından dün gece İnegöl'ün farklı noktalarında faaliyette bulunan 5 Alkollü restoranta yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 2 bayan, işyerlerinde sigortasız olarak çalışan 7 şahıs, işyerlerinde konsomatris olarak çalışan 4 bayan ve kimlik bildiriminde bulunmayan 2 çalışan tespit edilirken, 8 şahsa maske takmadıkları için idari işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 2 işletmeyede masalarını sosyal mesafeye uygun düzenlemedikleri için tutanak tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:26 - Kaynak: İHA
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