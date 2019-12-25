Alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
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Alkollü mekanlarda denetim

6 saat önce

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol sunumu yapılan işletmelerde denetim başlattı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol sunumu yapılan işletmelerde denetim başlattı.

Fatih ilçesindeki denetimlere katılan İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını söyledi.

Bu yıl alkol tüketim yerleri, kafe ve barlarda 56 bin denetim gerçekleştirdiklerini ve 876 işletme hakkında yasal işlem uygulandığını belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Bugün benim de katıldığım denetimlerde 3 iş yerine gittik. İlk işletmede bir uygunsuzluk bulamadık ama birinin alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit ettik. Diğerinde ise bandrol okuma cihazıyla yaptığımız incelemede bandrollerin sahte olduğunu tespit ettik ve o içkilere el koyduk. Aynı zamanda işletmenin alkol sunum belgesinin olmadığının tespitini yaptık."

Denetimlerin gece boyunca süreceğini belirten Karaca, alkol sunum belgesi olmayan işletmelere 13 bin lira idari para cezası yazılacağını, ilgili belediyelerle kapatılması için yazışmalar yapılacağını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını dile getirdi.

Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için bütün ekiplerinin sahada çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Alkollü mekanlarda denetim

Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:21 Kaynak: AA
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