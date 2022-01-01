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Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

01.01.2022 00:00
Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün 0.21 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde Side- Kumköy istikametine seyir halindeki Ömer Ç.'nin kullandığı 07 ANJ 492 plakalı motosikletin, Kemer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 07 ACR 119 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ömer Ç.'nin yapılan alkol kontrolünde 0.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs hakkında alkollü motosiklet kullanmak suçundan gerekli idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu. - ANTALYA

Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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