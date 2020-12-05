Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
05.12.2020 19:04
Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı Nusaybin'de aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı dengesini kaybedip önünde seyir halinde olan otomobile çarptı.
Alkollü motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
MARDİN - Nusaybin'de aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı dengesini kaybedip önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. 2 kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Mardin Yolu caddesi polis lojmanları yakınlarında arkadaşıyla birlikte aşırı alkol alan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, kaldırıma savruldu. Ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı olay yerine çağırılan ambulans tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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