Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı - Son Dakika

Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı

-Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine alkollü olarak gelerek burada sağlık, polis ve güvenlikçilere saldırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın hastaneyi birbirine kattığı ve gözaltına alındığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs ortalığı birbirine kattı. Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.