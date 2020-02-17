Alkollü olarak kaza yapınca polisi kandırmaya çalıştı - Son Dakika

AKSARAY'da kazaya karıştıktan sonra yanındaki arkadaşı sürücü gibi gösterip polisi kandırmaya çalışan Furkan Ü. (21), 1.67 promil alkollü çıktı. Furkan Ü.'nün alkollü araç kullandığı için daha önceden ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2411 sokakta meydana geldi. Furkan Ü. yönetimindeki 68 ABA 289 plakalı otomobille, Tülay Tekin'in (35) kullandığı 68 İN 120 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Tekin'in yanındaki Ahsen Parlak (3) hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından Furkan Ü., yanındaki arkadaşının direksiyon başına kendisi de sürücünün yanındaki koltuğuna oturdu. Olay yerine gelen polislere de aracı kullanan kişinin arkadaşı olduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen polis, Furkan Ü.'nün alkollü olduğunu fark etmesi üzerine yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında Furkan Ü.'nün kazadan sonra araçtan inip, yan koltuğa geçtiği, arkadaşını da direksiyon başına geçirdiği belirlerdi. Bunun üzerine polis. Furkan Ü.'ye alkol testi yapmak istedi. Görüntülere rağmen polise sürücünün kendisi olmadığını öne süren Furkan Ü., "Kamera görüntülerini göster ağabey, ondan sonra kabul edeceğim. Kardeşim ben burada oturuyorum. Alkolmetreyi üflemediğimden dolayı ne yapacaksın? Ağabey ben yan koltukta oturuyorum."dedi. Güçlükle alkol metreye üflemesi sağlanan Furkan Ü., 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Trafikten men edilen otomobili, çekiciyle otoparka çekildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Furkan Ü.'ye ise ikinci kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin 485 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan kazada hafif şekilde yaralanan Ahsen Parlak da yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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