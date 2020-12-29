Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde ilçe merkezinde alkollü olduğu iddia edilen ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen bir şahıs, motosiklete binmek üzereyken yere yığıldı.

ISRARLA MOTOSİKLETE BİNMEK İSTEDİ

Yerden kalkıp tekrar motosiklete binen sürücü, yoluna devam etmekte ısrar edince ilginç görüntüler yaşandı. Seyir halindeyken yolda zikzaklar çizen motosikletli, kaza tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

YOLUNA YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Trafikte motosiklet kontrolünü bir türlü sağlayamayan adam, bu kez yaya olarak yoluna devam etti.