Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
29.12.2020 03:43
Tekirdağ'da ayakta duramazken motosikletle yolculuk etmek isteyen kişi yürekleri ağızlara getirdi. Düşmesine rağmen kalkarak tekrar motosiklete binen şahıs zikzak çizerek yoluna devam etti. Kendisinin ve etraftakilerin güvenliğini tehlikeye atan şahsın o anları kameralara yansıdı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde ilçe merkezinde alkollü olduğu iddia edilen ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen bir şahıs, motosiklete binmek üzereyken yere yığıldı.
ISRARLA MOTOSİKLETE BİNMEK İSTEDİ
Yerden kalkıp tekrar motosiklete binen sürücü, yoluna devam etmekte ısrar edince ilginç görüntüler yaşandı. Seyir halindeyken yolda zikzaklar çizen motosikletli, kaza tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
YOLUNA YAYA OLARAK DEVAM ETTİ
Trafikte motosiklet kontrolünü bir türlü sağlayamayan adam, bu kez yaya olarak yoluna devam etti.
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