Alkollü Olduğu İddia Edilen Sürücü Yanındaki Yaralıları Bırakıp Kaçtı
37 dakika önce
Denizli'de tıra arkadan çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü, yanındaki iki yaralıyı bırakıp kaçtı.
Denizli
'de tıra arkadan çarpan ve alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü, yanındaki iki yaralıyı bırakıp kaçtı. Polis
ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, Pamukkale
ilçesi Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde Ulus
Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 6945 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 03 RH 073 plakalı tıra çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü kamyon içerisindeki kimliği belirlenemeyen 2 yaralıyı bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlandı. Polis ekipleri kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:48 Kaynak: İHA
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