Alkollü Olduğu İddia Edilen Sürücü Yanındaki Yaralıları Bırakıp Kaçtı
45 dakika önce
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yanındaki yaralıları bırakıp kaçtı Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü kazadan sonra koşarak uzaklaştı Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattıDENİZLİ - Denizli'de tıra arkadan çarpan alkollü kamyon sürücüsü, yanındaki iki yaralıyı bırakıp kaçtı.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yanındaki yaralıları bırakıp kaçtı
Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü kazadan sonra koşarak uzaklaştı Polis
kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı
DENİZLİ - Denizli
'de tıra arkadan çarpan alkollü kamyon sürücüsü, yanındaki iki yaralıyı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Pamukkale
ilçesi Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde Ulus
Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilien bilgilere göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 6945 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 03 RH 073 plakayı tıra çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü olay sırasında, kamyon içerisindeki kimliği belirlenemeyen 2 yaralıyı bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası trafik bir sürü kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekipleri kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:09 Kaynak: İHA
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