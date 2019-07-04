Son Dakika Haberleri: Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol ortasında sızdı
Son Dakika Güncel Haber

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol ortasında sızdı

1 saat önce

KAĞITHANE'de aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce park halindeki araçlara çarptı ardından da sokak ortasına park ettiği aracında sızıp kaldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol ortasında sızdı, System.String[]
KAĞITHANE'de aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce park halindeki araçlara çarptı ardından da sokak ortasına park ettiği aracında sızıp kaldı. Olay Kağıthane'de saat 23: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mesut Sarıgöl, 34 JU 9773 plakalı otomobille oturduğu mahalleye geldi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Sarıgöl, Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi ardından da sokak ortasında aracını durdurarak direksiyonda sızıp kaldı. 

 
UYANDIRAMAYINCA POLİSİ ARADILAR
Mahalle sakinleri ilk olarak Sarıgöl'ü uyandırmaya çalıştı. Ancak ne yaptılarsa başarılı olamadılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca, Sarıgöl'ün alkol komasına girmiş olma ihtimaline karşı sağlık ekibi istendi. 
 
SEDYEYE ALININCA KENDİNE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de ilk olarak Sarıgöl'ü uyandırmaya çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri, Sarıgöl'ü hastaneye götürmek için sedyeye almak istedi. Sedyeye bindirilen Sarıgöl, sedyeye alındıktan sonra kendisine geldi. Sarıgöl daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sarıgöl'ün kullandığı otomobilin çalıştığı şirkete ait olduğu öğrenildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:48 Kaynak: DHA
Kağıthane, Hamidiye, Sarıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran Başbuğ Ergenekon kumpasıyla ilgili konuştu: Gururuna yediremeyip intihar edenler ne olacak Dışişleri Bakanlığından Washington Post'a sert tepki: İki yüzlü uygulamanın yeni bir örneğidir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 04:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol ortasında sızdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]