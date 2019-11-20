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Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye hızla gelen otomobil böyle çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye hızla gelen otomobil böyle çarptı: 2 yaralı Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştuDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hızla gelen otomobilin ara sokaktan çıkan otomobile çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında...

Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye hızla gelen otomobil böyle çarptı: 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hızla gelen otomobilin ara sokaktan çıkan otomobile çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ise kameralara an be an yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu iddia edilen R.A idaresindeki 20 HA 068 plakalı otomobil sürücüsü, 5084 sokaktan Vatan caddesine çıktığı sırada hızla gelen T.Ç yönetimindeki 20 FA 180 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 20 HA 068 plakalı otomobil yol kenarında bulunan 20 M 0149 plakalı minibüse çarptı. Dükkan içerisinde oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri olaya müdahale etti. 20 FA 180 plakalı otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

O anlar kameralara an be an yansıdı

Kaza anı bir dükkanda bulunan güvenlik kameralarına ise anbean yansıdı. Dükkan içerisinde bulunan müşteri Fatih Aksoy ise olayı şöyle anlattı. Aksoy, "Çocuklarla şurada oturuyorduk biz, şuradan otomobil geldi ara sokaktan çıkarken kontrol etmedi sanırım, ilerden de diğer otomobil geldi. Gelen otomobil hızlıydı bayağı arkadan vurdu. Sonra direk biz polisi falan aradık" şeklinde belirtti.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücüye hızla gelen otomobil böyle çarptı: 2 yaralı

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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