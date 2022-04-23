Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti - Son Dakika
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Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti

23.04.2022 10:51
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polislere saldırıp, 2 polisi yaralaması an be an görüntülendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polislere saldırıp, 2 polisi yaralaması an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri şahısların yanında bulunan motosikletin plakası olmadığını gördü. Bekçiler, 3 şüpheliden kimliklerini istedi. Kimlik vermek istemeyen şüpheliler, bekçilerle tartışmaya başladı. Bekçiler, tartışma çıkınca takviye ekip istedi. Olay yerine gelen trafik polisleri, motosikletin evraklarını isteyince şüpheliler polislere saldırdı. Tekme ve yumrukla polise saldıran şüphelileri polis havaya ateş ederek durdurabildi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Çok sayıda polis olay yerine gelerek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda polis memuru U.K. ve A.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerin alkollü olduğu öne sürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti

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Ergenekon, Tarsus, Mersin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti - Son Dakika
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