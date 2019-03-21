Alkollü Otobüs Şoförü Çöp Kamyonuna Çarptı: 2 Yaralı
20 dakika önce
Bursa'da alkollü otobüs şoförü, yol kenarında park halinde durup sürücüsünün içinde uyuduğu çöp kamyonuna çarptı.
Bursa
'da alkollü otobüs şoförü, yol kenarında park halinde durup sürücüsünün içinde uyuduğu çöp kamyonuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi
'ye bağlı Veysel Karani
Mahallesi'nde meydana geldi. Bir turizm şirketine ait olduğu öğrenilen 34 BIH 511 plakalı otobüs, sürücünün biraz istirahat etmek için yol kenarına park ederek içinde uyuduğu çöp kamyonuna çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.
Otobüs şoförüne alkol testi yapan ekipler, sürücünün 1.69 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hakkında alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem yapılan şoförün ehliyetine el konuldu. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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