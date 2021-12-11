Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Direksiyon başında kendinden geçen kadının araç sahibinin açtığı yedek anahtarla dışarı çıkarıldı

Otomobilin içinde alkol şişeleri görülürken Rus uyruklu kadın 2.5 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da aldığı alkolün etkisiyle direksiyon başında sızan Rus uyruklu kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendini otomobile kilitleyen kadın araç sahibinin gelip kilidi açmasıyla dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 336 sokak üzerinde meydana geldi. Rus uyruklu 39 yaşındaki Olga D, kiraladığı otomobil içinde ve dışarıda alkol aldı. Daha sonra aracıyla Akdeniz Bulvarı'nda hareket eden Olga D, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kısa bir kovalamacanın ardından Olga D'nin aracı ara sokaklarda durduruldu. Karşısında bir çok polisi görev direksiyon başında fenalaşan Olga D, kendini araç içine kilitledi. Araca fener tutan polisin, "Kapıyı açar mısınız, konuşalım, size yardımcı olmak istiyoruz hanfendi" sözlerine olumlu yanıt vermedi. Aracının içinde direksiyon başında sızan, sağa sola devrilen Olga D'yi ikna edemeyen polisin, aracın kiralandığı firma yetkilisine ulaştı. Olay yerine gelen araç sahibi yedek anahtar ile kapıyı açtı. Bu sırada Olga D, sık sık, "Tablet evde var, problem var" dedi. Polislerin desteğiyle ayakta durabilen Olga D, üflediği alkolmetrede 2.5 promil alkollü çıktı. Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Olga D, polis merkezine götürüldü. Ekiplerin kadının kaçma ihtimaline karşı aracın lastiklerin havasının indirildiği öğrenildi. Aracın içinde ve yerde çok sayıda alkol şişesi olduğu görüldü.