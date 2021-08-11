Üye Girişi
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı - Son Dakika

Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı

11.08.2021 13:46
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı. Yakınlarının sakinleştirdiği şahsın saldırgan tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 22.30 sıralarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ö. adlı şahıs, aşırı alkol alımı sonucu rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Hasan Ö., burada tedavi altına alındı. Sağlık çalışanlarının yaptıkları incelemenin ardından müşahede odasına alınarak serum takılmasına karar verilen Hasan Ö. ise taşkınlık çıkartıp, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana yürüyerek, tedavi masası üzerindeki tıbbı malzemeleri yere fırlattı.

Sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü

Tüm malzemeleri yere fırlatarak saldırgan tavırlar sergileyen Hasan Ö., sağlık çalışanlarının üzerine yürümek istediği sırada yakınları tarafından sakinleştirildi. Saldırgan tavırlarını sürdüren Hasan Ö. daha sonra güvenlik tarafından hastane dışına çıkarıldı. Hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşamasına ve tedavi hizmetlerinin aksamasına sebep olan olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Hastane yönetimi şikayetçi oldu

Saldırı hakkında açıklama yapan Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlyas Sarı ise, "Dün akşam saatlerinde acil servisimizde üzücü bir olay yaşandı. Acil servisimizin yoğun olduğu bir vakitte alkollü olduğunu düşündüğümüz şahıslar, acil servisimize muayene için başvurmuşlar. Acil hekimimiz tarafından muayeneleri yapıldıktan sonra gerekli tedavi ve tetkiklerin yapılması amacıyla müşahedeye alınmışlardır. Yaklaşık 15 hasta ve yakınının olduğu müşahede alanımızda bu şahıslar taşkınlık çıkarıp, personelimize sözlü hakaretlerde bulunup, etrafı yumruklayıp malzemelere zarar vermişlerdir. Alanda gerginliğe sebebiyet verip, personelimizin moral ve motivasyonunun düşmesine ve hastalarımızda korkuya sebep olmuşlardır. Oluşan durumla ilgili yasal işlem hastanemiz tarafından başlatılmıştır" dedi.

Saldırı anı kameralara yansıdı

Öte yandan alkol komasına giren şahsın acil servisteki saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sedye alanından gelen Hasan Ö., tedavi çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek tıbbi malzemeleri yere saçıyor. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı şahıs daha sonra dışarı çıkarılıyor. - KOCAELİ

Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı

Kocaeli, Alkol, Gebze, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

9 yıldır öğrencisi olmayan atıl fakülteye dekan ve personel atayıp maaş ödediler 13:34 9 yıldır öğrencisi olmayan atıl fakülteye dekan ve personel atayıp maaş ödediler Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi 13:19 Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! 12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!
İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak! 12:52 İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak! Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi 12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart 11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

Son Dakika Haberleri
13:42 Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!
12:52 İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
12:05 Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek         
13:43
Vefat eden kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Alişan'dan yürek burkan sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Vefat eden kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Alişan'dan yürek burkan sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
13:30
15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca 15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi         
13:18
Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında         
12:56
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 13:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement