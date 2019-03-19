Alkollü Şahıs Ağabeyini Defalarca Bıçaklayarak Ağır Yaraladı

Adana'da alkollü bir kişi tartıştığı ağabeyini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adana'da alkollü bir kişi tartıştığı ağabeyini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, Yüreğir İlçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Mehmet Akın B., ağabeyi Özkan B. ile ev içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın sokağa kadar taştı. Ağabeyi ve kardeşi evlerinin önüne çıkarak kavga etmeye başladı. Mehmet Akın B., kavga sırasında ağabeyi Özkan B.'yi defalarca bıçakladı. Özkan B. kanlar içerisinde yere yığıldı.



Bu sırada kavgayı fark eden iki kardeşin anne ve babası durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan B.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Özkan B.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ağabeyini bıçaklayan Mehmet Akın B. ise olay yerinden kaçtı. Polis soruşturma başlattı. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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