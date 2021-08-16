Yenimahalle Halide Edip Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında Serkan Uzman, arkadaşları Hasan K. ve Hüseyin Ö. ile otomobilde içki içerken üzerindeki tabancayı çıkarıp, şakalaşmaya başladı. Serkan Uzman, başına dayadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından otomobille Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Uzman, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, mermi çekirdeğinin, Uzman'ın başından çıkıp aracın yan camından dışarı düştüğü belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hasan K. ve Hüseyin Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu - Son Dakika