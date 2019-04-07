Son Dakika Haberleri: Alkollü Şahıs Belediye Önünde Ortalığı Birbirine Kattı

Alkollü Şahıs Belediye Önünde Ortalığı Birbirine Kattı

43 dakika önce

Sivas'ta belediye önünde ortalığı birbirine katan aşırı alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Alkollü Şahıs Belediye Önünde Ortalığı Birbirine Kattı, System.String[]
Sivas'ta belediye önünde ortalığı birbirine katan aşırı alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas Belediye binası önünde meydana geldi. Belediye binası önüne gelen alkollü şahıs kendine zarar vereceğini belirterek belediye başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar ise şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı fakat alkollü şahıs ikna olmadı. Şahsın ikna olmaması üzerine ise çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri ise hafta sonu olduğunu ve belediye başkanının makamında olmadığını anlatmak için uzun süre uğraş verdi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin dakikalar süren uğraşları sonrası alkollü şahıs ikna edilebildi. Sağlık ekiplerinin şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından kendine gelen şahsın E.K. isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından evine bırakılmak üzere götürüldü. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:09 Kaynak: İHA

Polis, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 10:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü Şahıs Belediye Önünde Ortalığı Birbirine Kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]