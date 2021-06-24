Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir genç ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzeri eski Kaymakamlık binası önünde yaşandı. Yerde hareketsiz yatan M.T. (18) için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.T'yi tedavi amaçlı ambulansa alarak hastaneye götürmek istedi. İddiaya göre ambulansın Kepez Mahallesine geldiği sırada, alkollü olduğu öğrenilen şahıs bir anda ambulans içerisinde cihazlara saldırmaya başladı. Sağlık ekipleri polis ekiplerinden destek istedi. Ekipler ihbarın yapıldığı noktaya gelerek inceleme yaptı. Sinir krizi geçiren M.T. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK