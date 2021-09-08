Alkollü şahıs, intihar etmek için çıktığı çatıda bile içmeyi sürdürdü - Son Dakika

Bursa'da fazla alkol alan bir şahıs, bir binanın en üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Atlamaya çıktığı yerde bile halen alkol almaya devam eden şahıs için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

Olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü olduğu anlaşılan şahsı çıktığı yerden indirdi. Şahıs tedbir maksadıyla hastaneye kaldırıldı.