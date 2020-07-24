Alkollü şahıs kaçtığı hastaneye 5. kez götürüldü - Son Dakika

Alkollü şahıs kaçtığı hastaneye 5. kez götürüldü
Samsun'da park ve bahçeler ile sokakta yerde yatarken vatandaşlar tarafından 112'ye haber verilen alkollü şahıs bir günde kaçtığı hastaneye 5. kez götürüldü.
Samsun'da park ve bahçeler ile sokakta yerde yatarken vatandaşlar tarafından 112'ye haber verilen alkollü şahıs bir günde kaçtığı hastaneye 5. kez götürüldü.
Samsun'da park ve bahçeler ile yol kenarlarında yatan 60 yaşındaki alkollü N.Ş. her defasında vatandaşların "Yerde yatan biri var" ihbarı üzerine ambulansla hastanelere sevk edilip her defasında da kaçarak ekiplere zor anlar yaşatıyor. Bugün İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi, Kale Mahallesi Anıtpark ve Fuar İçinde 4 kez ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. N.Ş., bugün 3 kez kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, 1 kez de Gazi Devlet Hastanesi'nden tedaviyi kabul etmeyip kaçtı. N.Ş. için bir günde 5. kez ambulans sevk edildi. Fuar içinde yerde yatarken sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan alkollü şahıs Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerini boşu boşuna meşgul eden alkollü şahıs N.Ş. için bir çözüm bulunmasını istedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:50
Kaynak: İHA
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