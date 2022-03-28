Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı - Son Dakika
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Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı

28.03.2022 23:03
Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı

Samsun'da kendini yoldan geçen araçların önüne atan alkollü şahıs, güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.

Samsun'da kendini yoldan geçen araçların önüne atan alkollü şahıs, güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen F.D. kendini yoldan geçen araçların önüne atarak hem araç sürücülerini hem de kendini tehlikeye attı. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis, ayakta durmakla güçlük çeken F.D.'yi sedyeye güçlükle yatırdı. Sedyeden kalkmak isteyen ve sedye kemeri ile bağlanan F.D., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - SAMSUN

Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı
Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı
Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı
Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı

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Cumhuriyet Meydanı, İlkadım, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü şahıs kendini araçların önüne attı - Son Dakika
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