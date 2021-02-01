Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi - Son Dakika

Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi
01.02.2021 04:44
Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.
Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.
Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki bir ikamette, alkollü olduğu iddia edilen M.Y. isimli şahıs, kesici bir aletle kol bileklerine zarar verdi.
Kanamasının artması üzerine panikleyen M.Y. 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.
Son Dakika Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı