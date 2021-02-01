Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi - Son Dakika

Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi

01.02.2021 04:44

Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.

Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.

Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki bir ikamette, alkollü olduğu iddia edilen M.Y. isimli şahıs, kesici bir aletle kol bileklerine zarar verdi.

Kanamasının artması üzerine panikleyen M.Y. 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi
Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi
Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi

Tekirdağ, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112'den yardım istedi - Son Dakika


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