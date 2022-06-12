Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi - Son Dakika
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Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi

12.06.2022 14:07

Alkollü şahıs 'pes' dedirtti.

Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı alkollü şahıs cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi. Şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Olay, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bir işletmede alkol alan iki kişi bir süre sonra kavga etti. Kavga eden arkadaşlardan birisi olay yerinden ayrılırken diğer arkadaş Ş.İ., araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun ortasına oturdu. Bir süre sonra ise uzanarak yattı. Karşılarında şahsı yolun ortasına yatır durumda gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı. Şahsın o anki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Korno çalarak uyaran sürücülere aldırış etmeyen şahıs için 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. Şahıs olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi
Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi
Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi
Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi

YORUMLAR
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Caddenin ortasına yattı, araçların geçmesine engel oldu! Alkollü şahsın o anları pes dedirtti Caddenin ortasına yattı, araçların geçmesine engel oldu! Alkollü şahsın o anları pes dedirtti Tartıştığı babasının motosikletini yaktı Tartıştığı babasının motosikletini yaktı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü şahıs 'pes' dedirtti... Cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi - Son Dakika
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