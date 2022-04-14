Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

14.04.2022 02:14

Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı Karısını bıçakladıktan sonra kendisini ihbar edip teslim oldu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü bir şahıs, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Karısını bıçakladıktan sonra kendisini ihbar edip teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü bir şahıs, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, eşi Y.B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı. Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözü dönmüş koca ise, olay yerine gelen polis ekiplerine, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek teslim oldu. Hastanede tedaviye alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, alkollü şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde rahat çalışabilmesi için, evin içerisinde bulunan pitbull cinsi köpek Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi tarafından evden çıkarılarak koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

YORUMLAR
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Kocaeli, Polis, Nar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika


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