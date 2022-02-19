Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı: Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı - Son Dakika

Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı: Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların merak gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen O.K., tramvay raylarının üzerine oturdu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gören şahıs, bu arada seyir halinde olan tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvaya uzatan şahıs, bir süre sonra polis ekipleri tarafından tramvayın önünden alındı. Vatandaşlarda meraklı gözlerle olup biteni izlerken, şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatlıldı.