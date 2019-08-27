Alkollü şahıslar önce köpeği sonra vatandaşı darp edip gasp etti

Alkollü gaspçılar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köpeğine vurdukları vatandaşı, tepki gösterince darp edip 600 TL parasını gasp eden alkollü 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 22 Ağustos'ta gece saat 02.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.G. isimli vatandaş, parkta Çin Aslanı cinsi köpeği ile parkta yürürken, yanına alkollü 3 şahıs geldi. Ş.G.'nin köpeği alkollü şahısların yanında duran sokak köpeğine saldırdı. Bu sırada alkollü şahıslardan biri, Ş.G.'nin köpeğine tekme attı. Köpeğine vuruldunu gören Ş.G., "Köpeğime neden vuruyorsun" dedi. Alkollü şahıslar bir anda duruma tepki gösteren Ş.G.'ye saldırdı. Ş.G.'yi darp eden şahıslar, cebindeki 600 TL parayı da alarak kayıplara karıştı.

Ekipler gaspçıların yakalanması için harekete geçti

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, Ş.G.'yidarp edip parasını gasp eden şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için bölgedeki güvelik ve kent güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların olay saatinde İzmit Sekapark'ta alkol aldıktan sonra olay yerine geldiklerini ve vatandaşı darp ettikten sonra Kadıköy Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde şahısların F.Y. ve M.A. olduğu belirlendi.



Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şahıslardan S.Ö.'nün İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki, M.A. ve F.Y.'nin de İzmit Sanayi Mahallesi'nde çalıştıkları iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların 3'ü de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahısların ifadelerinde Ş.G.'nin kendilerine küfür etmesine sinirlenerek vatandaşı darp ettiklerini ve parasını gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 farklı suçtan aranan S.Ö. ile M.A. ve F.Y. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.