Alkollü şahsa polis önce ceza yazdı, ardından araçla evine bıraktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahsa polis önce ceza yazdı, ardından araçla evine bıraktı - Son Dakika

Alkollü şahsa polis önce ceza yazdı, ardından araçla evine bıraktı

6 saat önce

Denizli'de dün gece arkadaşı ile birlikte alkol aldığı evde sızan şahıs sokağa çıkıp evine gitmek için polisten yardım isteyince 3 bin 150 TL para cezası yemekten kurtulamadı.

Alkollü şahsa polis önce ceza yazdı, ardından araçla evine bıraktı, System.String[]

Denizli'de dün gece arkadaşı ile birlikte alkol aldığı evde sızan şahıs sokağa çıkıp evine gitmek için polisten yardım isteyince 3 bin 150 TL para cezası yemekten kurtulamadı. Üstünden kimlik çıkmayan şahsa polis önce ceza kesti ardından polis aracı ile evine bıraktı.


İlginç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Barış A. isimli şahıs 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde arkadaşının evinde alkol aldı. Aldığı alkolün etkisi ile uyuyan ve olduğu yere sızıp kalan şahıs sabah olduğunda ise evine gitmek için arkadaşının yanından ayrıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüyen şahıs burada bekleyen polis ekiplerini fark etti. Ardından polislerin yanına giderek durumu anlatan ve evine gitmek için yardım isteyen şahsa polis kimlik kontrolü yapmak istedi. Fakat şahsın üstünden kimlik çıkmayınca polis bir süre şahıs üzerinde inceleme yaptı. Sonrasında ise TC kimlik numarasını hatırlayan şahsın isminin Barış A. olduğu ortaya çıktı.


Şahıs, polisten ilginç isteklerde bulundu


Ekipler önce Barış A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmediği için 3 bin 150 TL para cezası kesti sonrasında ise şahsın yürüyemediğini gerekçe göstermesi üzerine kendisini polis aracı ile evine götürdü.


Öte yandan, alkolün etkisinden kurtulamayan şahıs polisin uzattığı alkolmetreyi üfledikten sonra "ilk defa üflüyorum kaç çıktı" gibi garip söylemlerde bulunurken, evine götürülmek için 'kafes' diye tabir edilen polis aracının arka tarafına bindirilen Barış A. burada da kapıyı kapatan polise "ya bir şey isteyeceğim fotoğrafımı çeker misin" isteğinde bulundu. Polis şahsın bu isteğini tekrar kapıyı kapatarak geri çevirdi.


Yaşanan ilginç olayda alkolün de etkisi ile ne yaptığını bilmeyen şahıs adeta kendi kendine ceza yazdırdı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:42 Kaynak: İHA

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