Son Dakika Haberleri: Alkollü şahsı mahallelinin linç girişiminden polis kurtardı
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Alkollü şahsı mahallelinin linç girişiminden polis kurtardı

54 dakika önce

Denizli'de alkollü bir şahıs evinin balkonundan çevreye küfürler edip tehditler savurunca mahalleli iki küçük çocuğun bulunduğu şahsın evini basıp, taşladı.

Alkollü şahsı mahallelinin linç girişiminden polis kurtardı, System.String[]

Denizli'de alkollü bir şahıs evinin balkonundan çevreye küfürler edip tehditler savurunca mahalleli iki küçük çocuğun bulunduğu şahsın evini basıp, taşladı. Şahsı linç girişiminden olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Olayın ardından şahsın eşi ve iki çocuğu da polis tarafından koruma altına alındı.


Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2114 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, H.Y., isimli şahıs akşam saatlerinde alkollü olarak geldiği evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü balkona çıkarak çevresine küfürler edip, tehditler yağdırmaya başladı. Buna kızan komşuları ise şahsa tepki gösterince tartışma çıktı. Bazı mahalle sakinleri balkondan inip sokağa çıkması konusunda ikna edemeyince evi taş yağmuruna tuttu. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kavga eden gruba müdahale etti. H.Y.'nin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli grubun sakinleşmediğini gören ekipler, şahsı linç girişimine karşı bindirdiği polis aracı ile bölgeden kaçırdı. Polis ardından öfkeli grubu dağıttı.


Olayın ardından H.Y.'nin evde olan eşi D.Y. ve iki küçük çocuğunu koruma altına alan polis ekipleri kadını ve çocuklarını bir akrabalarının yanına götürmek üzere evden uzaklaştırdı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
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