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Alkollü şahsın aracını verdiği arkadaşı da alkollü çıktı
6 saat önce
Eskişehir'de, alkollü olan arkadaşının verdiği aracı kullanan şahıs yapılan kontrollerde alkollü çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:24 Kaynak: İHA
Eskişehir'de, alkollü olan arkadaşının verdiği aracı kullanan şahıs yapılan kontrollerde alkollü çıktı.
Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Dün akşam saat 23.00 sıralarında, B.B. (24) isimli şahıs, alkollü olduğu gerekçesiyle aracını kullanmak istemeyerek arkadaşı U.V.K.'ya teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, arkadaşının da alkollü olduğunun anlaşılması üzerine U.V.K.'a alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
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