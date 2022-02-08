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Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti - Son Dakika

Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti

08.02.2022 12:05

Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti Polis ekiplerine verdiği tepki pes dedirtti: "Memur beyler benim için silahımı kontrol etmeye gelmiş, bakın dağda 10 tane PKK deseler bu kadar ekip gelmez" Şile'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı.

Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti

Polis ekiplerine verdiği tepki pes dedirtti: "Memur beyler benim için silahımı kontrol etmeye gelmiş, bakın dağda 10 tane PKK deseler bu kadar ekip gelmez"

İSTANBUL - Şile'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin silahını almak istemesi üzerine yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettiren Gökhan G. hakkında işlem başlatıldı.

Olay Şile'de dün gece saat 02.00 civarında restoranda oturan iş adamı Gökhan G. silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkarmasıyla başladı. Olayı gören vatandaşlar durum polis ekiplerine haber verdi. Restorana gelen polis ekipleri, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan G.'nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli Gökhan G, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. O görüntüler sosyal medyada yer alırken, görüntülerde şüpheli şahsın, "Memur beyler benim için silahımı kontrol etmeye gelmiş, bakın dağda 10 tane PKK deseler bu kadar ekip gelmez." demesi de sosyal medya da büyük tepki topladı. Öte yandan kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayla ilgili şüpheli hakkında "Silah teşhiri, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, görevli memura mukavemet suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

SC-

Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti
Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti
Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti

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Memur, Polis, Şile, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahsın polislerle diyaloğu tepki çekti - Son Dakika


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