Son Dakika Haberleri: Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı
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Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı

41 dakika önce

İtalya'da trafik polisi, alkollü olduğu gerekçesiyle genç bir sürücüyü durdurdu.

Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı, System.String[]
İtalya'da trafik polisi, alkollü olduğu gerekçesiyle genç bir sürücüyü durdurdu. Daha sonra alkollü genci almak için babası geldi. Polis gencin babasına da alkol kontrolü yapınca, babanın da alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentinde meydana geldi. Alkollü genç sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Alkollü genç ise anne ve babasını arayarak gelip almalarını istedi. Oğlunun bulunduğu yere otomobilleriyle gelen anne ve otomobili süren baba da alkol testine sokuldu. Daha sonra, alkollü gencin babasının da alkollü olduğu ortaya çıkınca, genç ve babasının ehliyetine el koyuldu.

Alkollü babayı ve oğlunu, anne geldikleri otomobil ile eve geri götürdü.


İtalya, Polis, Anne, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
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