Alkollü sürücü 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracıyla kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Kaçarken park halindeki 3 araç ve polis otosuna çarpan sürücü İbrahim S.'nin (42), 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gece yarısı, merkez Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi 01 SU 755 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçınca, kovalamaca başladı. Dr. Mithat Özsan Bulvarı'ndan Hekimköy Bulvarı'na geçen sürücü, polis ekiplerine aldırmaksızın kaçışını sürdürdü. Daha sonra Akkuyu Mahallesi'ne dönen sürücü, ara sokaklarda kaçmaya devam etti. Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarında kaçarken, park halindeki 3 araca çarpan kamyonet, son olarak birkaç yüz metre ilerde önünü kesen polis otomobiline de çarpıp, durdu. Kovalamaca, yaklaşık 10 kilometre sürdü. Polisin alkol kontrolünde, İbrahim S.'nin 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, cezai işlem yapılmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.