Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı

19.12.2022 01:25
Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Onur Oğuz ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı eski sanayi üst kavşağında meydana geldi. Onur Oğuz (22) yönetimindeki 40 ADD 325 plakalı otomobil, virajı dönmeye çalışırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten park halindeki 05 AH 036 plakalı otomobilin üzerine düştü.

AĞIR YARALANDI

Kazada sürücü Onur Oğuz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı
Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı
Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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