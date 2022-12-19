Ayrıca sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen alkollü sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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