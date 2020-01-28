Alkollü sürücü 11 araca çarptı - Son Dakika
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Alkollü sürücü 11 araca çarptı

6 saat önce

Malezya'da alkollü bir sürücü, bir otoparkın içerisinde kullandığı aracın kontrolünü kaybedince 11 araca çarptı.

Malezya'da alkollü bir sürücü, bir otoparkın içerisinde kullandığı aracın kontrolünü kaybedince 11 araca çarptı. Alkollü adamın kullandığı araç, trafik direğine çarparak durabildi. Olay anı amatör kameralarca kaydedildi.

Malezya'nın Klang kentinde 46 yaşındaki alkollü sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek 11 araca çarptı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, alkollü sürücünün kullandığı aracın hızla ilerleyerek trafik direğine çarptığı görüldü. Ardından, aracın etrafına kalabalığın toplandığı kameralara yansıdı.

Yerel medya, aracın trafik direğine çarpmasının ardından sürücünün gözünden yaralandığını ve hastanede tedavi altın alındığını duyurdu. Polisi ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Alkollü sürücü 11 araca çarptı

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
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